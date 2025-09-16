Минюст 17 сентября проведет акцию по бесплатному консультированию граждан

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции 17 сентября проведет в формате прямой телефонной линии акцию по бесплатному консультированию граждан, приуроченную ко Дню народного единства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста.
Звонки будут принимать с 10.00 до 12.00. Граждане смогут получить ответы на интересующие их вопросы, не требующие ознакомления с документами, в сфере нотариальной деятельности (телефон 8 017 200 89 71); легализации (апостилирования) официальных документов, составленных на территории Республики Беларусь, (телефон 8 017 211 01 93); принудительного исполнения исполнительных документов (телефон 8 017 210 40 49).
Также участие в акции примут специалисты главных управлений юстиции облисполкомов и Мингорисполкома, адвокаты, нотариусы. -0-