Минюст 17 сентября проведет акцию по бесплатному консультированию граждан

Звонки будут принимать с 10.00 до 12.00. Граждане смогут получить ответы на интересующие их вопросы, не требующие ознакомления с документами, в сфере нотариальной деятельности (телефон 8 017 200 89 71); легализации (апостилирования) официальных документов, составленных на территории Республики Беларусь, (телефон 8 017 211 01 93); принудительного исполнения исполнительных документов (телефон 8 017 210 40 49).