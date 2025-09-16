Ричмонд
Дилеры сообщили об обвале спроса на автомобильном рынке в ХАМАО

Падение продаж отмечают и в сегменте машин с пробегом.

Источник: Аргументы и факты

В Ханты-Мансийском автономном округе в преддверии осени упал спрос на автомобили, пишет URA.RU со ссылкой на местных автодилеров.

В автосалонах считают, что падение продаж связно с сезонным трендом.

«Автобизнес всегда имел сезонность. Особенно, если мы говорим про наш северный регион. Август и до середины сентября всегда были самым тихим временем с точки зрения продаж», — поделилась мнением владелица автосалона Элеонора Адливанкина.

По ее словам, в это время люди направляют деньги на отдых и подготовку детей к школе, а покупку автомобиля откладывают это на более поздний срок.

При этом автодилеры также наблюдают снижение активности покупателей и в сегменте автомобилей с пробегом. Эту ситуацию они объясняют дорогими кредитами, говорится в статье.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто предупредил, что продажи легковых автомобилей на российском рынке по итогам года могут упасть до 30% из-за высоких цен и больших процентов по автокредитам.