Дилеры сообщили об обвале спроса на автомобильном рынке в ХАМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе в преддверии осени упал спрос на автомобили, пишет URA.RU со ссылкой на местных автодилеров.
В автосалонах считают, что падение продаж связно с сезонным трендом.
«Автобизнес всегда имел сезонность. Особенно, если мы говорим про наш северный регион. Август и до середины сентября всегда были самым тихим временем с точки зрения продаж», — поделилась мнением владелица автосалона Элеонора Адливанкина.
По ее словам, в это время люди направляют деньги на отдых и подготовку детей к школе, а покупку автомобиля откладывают это на более поздний срок.
При этом автодилеры также наблюдают снижение активности покупателей и в сегменте автомобилей с пробегом. Эту ситуацию они объясняют дорогими кредитами, говорится в статье.
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто предупредил, что продажи легковых автомобилей на российском рынке по итогам года могут упасть до 30% из-за высоких цен и больших процентов по автокредитам.