Появилась подробная программа мероприятий ко Дню города в Воронеже

В Воронеже представлена полная программа празднования Дня города, который пройдет в эту субботу, 20 сентября.

Мэр города Сергей Петрин поделился подробностями запланированных мероприятий.

Праздничные события стартуют в 10:00 и завершатся к 18:00, при этом главные активности сосредоточатся в Центральном районе. На площади Ленина состоится традиционная торжественная церемония чествования Почетных граждан Воронежа.

На главной сцене, расположенной между Кольцовским сквером и зданием областного Правительства, запланированы выступления творческих коллективов из Донецка и Луганска.

Любители традиций смогут посетить благотворительную ярмарку «Белый цветок», которая продлится до самого вечера. Также жителей города ожидают спортивные показательные выступления (0+) и увлекательные военные мастер-классы (12+).

Проспект Революции и улица Петровская превратятся в творческие площадки с интересными активностями для всех возрастов.

Кроме того, события развернутся в парках, скверах и других районах города, создавая праздничное настроение по всему Воронежу. Полную программу мероприятий можно найти по ссылке.