«Нужно гордиться»: Телеведущая Шахова запустила проект о несправедливо забытых российских гениях

«Ведь в России придумывать всегда умели, а вот продвигать не очень. Наши учёные чаще всего не гнались за патентами или выгодой, они отдавали всю славу народу, а в конечном счёте этим пользовались представители запада. Своим проектом я хочу показать, что нам нужно гордиться своими людьми, менять отношение к изобретениям и патентам и не бояться внедрять новое в свою жизнь», — отметила Шахова.