«Я задыхаюсь»: бегун-рекордсмен Усейн Болт пожаловался на проблемы со здоровьем

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт заявил, что испытывает проблемы с дыханием во время бега после того, как в прошлом году порвал ахиллово сухожилие. Об этом сообщили в The Guardian.
— Когда я поднимаюсь по лестнице, я задыхаюсь. Думаю, когда я снова начну полноценно работать над собой, мне, вероятно, придется пробежать несколько кругов, чтобы восстановить дыхание, — передает слова спортсмена издание.
В Тольятти умер 34-летний музыкант Александр Демидов, во время вечерней пробежки с отцом и племянником у него внезапно остановилось сердце. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Надежды Чернышовой, кому нельзя заниматься кардиотренировками и бегом и как понять, что спортивные нагрузки на организм запрещены.
В прошлом году эфиопский легкоатлет Ламеха Гирма потерял сознание после падения во время забега на три тысячи метров с препятствиями на Олимпиаде в Париже. Спортсмен задел барьер ногой и упал. Он не смог продолжить соревнование, его унесли медики на носилках.