«Я задыхаюсь»: бегун-рекордсмен Усейн Болт пожаловался на проблемы со здоровьем

В Тольятти умер 34-летний музыкант Александр Демидов, во время вечерней пробежки с отцом и племянником у него внезапно остановилось сердце. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Надежды Чернышовой, кому нельзя заниматься кардиотренировками и бегом и как понять, что спортивные нагрузки на организм запрещены.