WSJ: Джо Байден ведет скромный образ жизни после ухода из Белого дома

По данным журналистов, основные доходы Байдена формируются за счет гонорара за мемуары, который составляет 10 миллионов долларов (828,4 миллиона рублей — прим. «ВМ») и ежегодной пенсии в размере 416 тысяч долларов (34,5 миллиона рублей — прим. «ВМ»). При этом бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель Обама получили 60 миллионов долларов (4,97 миллиарда рублей — прим. «ВМ») за свои мемуары.