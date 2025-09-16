WSJ: Джо Байден ведет скромный образ жизни после ухода из Белого дома

Бывший президент США Джо Байден ведет скромный образ жизни после окончания своего срока. 82-летнему политику не удается достичь уровня доходов других бывших глав Белого дома из-за возраста, снижения популярности и нежелания компаний приглашать его на платные выступления. Об этом во вторник, 16 сентября, сообщила газета The Wall Street Journal.
По данным журналистов, основные доходы Байдена формируются за счет гонорара за мемуары, который составляет 10 миллионов долларов (828,4 миллиона рублей — прим. «ВМ») и ежегодной пенсии в размере 416 тысяч долларов (34,5 миллиона рублей — прим. «ВМ»). При этом бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель Обама получили 60 миллионов долларов (4,97 миллиарда рублей — прим. «ВМ») за свои мемуары.
С платных выступлений американский политик зарабатывает от 300 до 500 тысяч долларов (от 24,9 миллиона рублей до 41,4 миллиона рублей — прим. «ВМ»), но к нему редко обращаются с такими предложениями, передает газета.
5 сентября Джо Байден появился на публике с большим шрамом на височной доле, закрытым повязкой-пластырем, после операции по удалению раковых клеток кожи. Представитель экс-президента пояснил, что политик провели операцию Моса.