США и Европе необходимо перестать думать о себе и своих будущих взаимоотношениях с Россией и переключить внимание на защиту Украины. Об этом во вторник, 16 сентября, заявил украинский президент Владимира Зеленский.
— Каждый день их переговоров о том, какие санкции ввести, стоит нам многих жизней. Это несправедливо, — передает слова главы государства Telegram-канал информационного портала Clash Report.
После нового требования Зеленского о выделении финансовой помощи в размере 120 миллиардов долларов председатель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал не отправлять Украине «ни одного евро, ни одного оружия, ни одного солдата».
По данным СМИ, администрация президента США Дональда Трампа в то же время одобрила первый пакет военной помощи Украине, оплаченный союзниками в Европе. Так, Вашингтон возобновляет отправку оружия Киеву в рамках нового финансового соглашения.
Американский лидер в этом контексте заявил, что США больше не финансируют Украину, но все еще пытается урегулировать военный конфликт между ним и Россией. Трамп отметил, что американцы занимаются лишь поставками оружия и при этом стремятся к прекращению боевых действий.