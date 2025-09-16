Путину рассказали, как бойцы ВС РФ сбили БПЛА из стрелкового оружия

Российскому лидеру Владимиру Путину во время посещения полигона «Мулино» в Нижегородской области рассказали, как военнослужащие РФ ликвидировали из стрелкового оружия украинские БПЛА в зоне проведения спецоперации.
Во время осмотра новых вооружений и техники главе государства представили пулеметные комплексы, используемые на стационарных постах, в пунктах воздушного наблюдения и мобильных группах. Владимир Путин поинтересовался, применялись ли они бойцами.
Военнослужащий ответил утвердительно, отметив, что группе инструкторов удалось сбить ряд украинских беспилотников при помощи снайперской винтовки Драгунова.
«И сбили с автоматом тоже самолетного типа», — добавил собеседник президента.
Напомним, 16 сентября Владимир Путин прибыл на полигон «Мулино» в Нижегородской области, где проходит основной этап учений «Запад-2025». Там глава государства осмотрел образцы вооружений и военной техники, а также встретился с представителями иностранных государств.