Стэфи Патель и Мэнг Лэй стали ведущими «Интервидения»

Музыкальный конкурс «Интервидение» состоится в Москве 20 сентября.

Источник: Аргументы и факты

Актриса Стэфи Патель и телеведущий Мэнг Лэй стали международными ведущими музыкального конкурса «Интервидение», сообщает пресс-служба мероприятия.

«Международные ведущие “Интервидения-2025” — кто они? Встречайте: Стэфи Патель, Мэнг Лэй. Эти, без преувеличения, звезды присоединились к команде “Интервидения-2025”, чтобы придать конкурсу еще больший международный масштаб», — сказано в публикации.

Стэфи Патель является актрисой, моделью, обладательницей титула Miss Teen International 2016 года, а также финалисткой конкурса Femina Miss India 2018-го. Она представляет Индию на международных культурных площадках.

При этом Мэнг Лэй является китайско-английским телеведущим. Он модерировал престижные мероприятия для многих известных брендов.

Напомним, музыкальный конкурс «Интервидение» состоится в Москве 20 сентября. Россию на мероприятии представит певец Shaman.

Ранее Владимир Путин пожелал успешных выступлений всем участникам «Интервидения».