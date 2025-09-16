Стэфи Патель и Мэнг Лэй стали ведущими «Интервидения»

Актриса Стэфи Патель и телеведущий Мэнг Лэй стали международными ведущими музыкального конкурса «Интервидение», сообщает пресс-служба мероприятия.
«Международные ведущие “Интервидения-2025” — кто они? Встречайте: Стэфи Патель, Мэнг Лэй. Эти, без преувеличения, звезды присоединились к команде “Интервидения-2025”, чтобы придать конкурсу еще больший международный масштаб», — сказано в публикации.
Стэфи Патель является актрисой, моделью, обладательницей титула Miss Teen International 2016 года, а также финалисткой конкурса Femina Miss India 2018-го. Она представляет Индию на международных культурных площадках.
При этом Мэнг Лэй является китайско-английским телеведущим. Он модерировал престижные мероприятия для многих известных брендов.
Напомним, музыкальный конкурс «Интервидение» состоится в Москве 20 сентября. Россию на мероприятии представит певец Shaman.
Ранее Владимир Путин пожелал успешных выступлений всем участникам «Интервидения».