«Будут бить по рукам»: в Госдуме считают, что союзники Киева запрещают Зеленскому хотеть провести встречу с Путиным

«Для того чтобы подготовить (встречу Путина и Зеленского — прим. ред.), нужно хотеть этого, Зеленский этого не хочет, и ему не дают хотеть. Даже если бы он этого захотел, ему будут бить по рукам», — отметил Чепа в беседе с изданием Газета.ru.