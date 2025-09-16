Главе киевского режима Владимиру Зеленскому запрещают хотеть провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил зампред комитета Государственной думы РФ по международным делам Алексей Чепа.
«Для того чтобы подготовить (встречу Путина и Зеленского — прим. ред.), нужно хотеть этого, Зеленский этого не хочет, и ему не дают хотеть. Даже если бы он этого захотел, ему будут бить по рукам», — отметил Чепа в беседе с изданием Газета.ru.
Депутат подчеркнул, что глава киевского режима напрасно не хочет ехать в Москву для встречи с Путиным, которую ранее предлагал российский лидер. При этом Чепа отметил, что Зеленский не сможет вывести президента РФ на эмоции своим неуважительным поведением.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении пресс-секретаря главы России Дмитрия Пескова, что встреча Путина с Зеленским может быть бесполезной, если она состоится без должной подготовки.