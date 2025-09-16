Стали известны самые травмоопасные виды спорта

Ранее сайт «Страсти» рассказал о важности помощи специалиста на первых этапах тренировочного процесса — даже несколько индивидуальных тренировок помогут уберечь себя от самых частых травм и ошибок и научат чувствовать свое тело. Также вы можете обсудить с тренером перечень упражнений, которые будут для вас безопасны, и составить простой план базовой тренировки. Вариант для тех, у кого есть ограничения по здоровью или травмы, — функциональный тренинг. Такие тренировки проходят без осевой нагрузки, используется только вес собственного тела.