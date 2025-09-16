Стали известны самые травмоопасные виды спорта

Принято считать, что спорт помогает сохранить здоровье, однако, когда речь идет о профессиональных достижениях, риски для организма связаны не только с нагрузками, но и с травмами. О том, какие виды спорта наиболее травматичны, рассказал «РИАМО» врач-травматолог Александр Шелепов.
— Единоборства — настоящий экстрим для организма. Боксеры чаще травмируют руки и лицо, тхэквондисты — ноги и лицо, борцы — колени, связки и мениски, — сказал эксперт.
Он добавил, что в баскетболе часто страдают колени, плечи, голеностоп, кисти и пальцы. В футболе — колени, голеностоп. В спортивной гимнастике женщины чаще травмируют ноги, мужчины — руки.
Ранее сайт «Страсти» рассказал о важности помощи специалиста на первых этапах тренировочного процесса — даже несколько индивидуальных тренировок помогут уберечь себя от самых частых травм и ошибок и научат чувствовать свое тело. Также вы можете обсудить с тренером перечень упражнений, которые будут для вас безопасны, и составить простой план базовой тренировки. Вариант для тех, у кого есть ограничения по здоровью или травмы, — функциональный тренинг. Такие тренировки проходят без осевой нагрузки, используется только вес собственного тела.