Девушку воровавшего средства для ВСУ военного включили в список Forbes

Подруга экс-военнослужащего ВСУ, обвинявшегося в хищении средств с благотворительных сборов для армии, 25-летняя Анна Архипова (позывной «Цунами»), попала в список Forbes «30 до 30». Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».
Как уточняется, Архипова ранее была в отношениях с мужчиной под позывным Сорд, который организовывал сборы на закупку оружия и БПЛА для одной из частей ВСУ. Однако пара присваивала собранные средства, что вызвало скандал.
После этого девушка исчезла из соцсетей, а спустя время появилась уже в качестве командира отделения в составе 14-го полка беспилотных систем ВСУ.
Сейчас этот полк ежедневно совершает атаки с помощью дронов на гражданские объекты в Белгородской, Курской, Брянской и других приграничных областях РФ.
В украинских соцсетях разгорелись дискуссии вокруг её попадания в рейтинг Forbes. Пользователи задаются вопросом, как человек с таким прошлым смог оказаться в престижном списке. Также ставится под сомнение репутация самого издания Forbes на фоне этой истории.
Ранее Telegram-канал «Северный ветер» писал, что ВСУ испытывают острую нехватку дронов и, в частности, не могут обеспечить ими даже новую роту БПЛА.