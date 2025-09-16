Двухлетняя россиянка попала в базу «Миротворца»* за поездки в ЛНР с родителями

Дети и подростки уже не раз попадали в базу «Миротворца»* с публикацией их личных данных. Так, в списки экстремистского сайта на днях внесли трехлетнего мальчика. Там указано, что он сознательно нарушил госграницу государства. По такой же причине в базу попала шестилетняя уроженка России. Подросток 14 лет, сын участвующего в спецоперации российского офицера, тоже попал в базу данных сайта. Ребенка обвинил в публичной поддержке «агрессии России».