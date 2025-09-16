Двухлетняя россиянка попала в базу «Миротворца»* за поездки в ЛНР с родителями

Двухлетняя девочка из России была внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец»*, где размещают личную информацию о людях, которых создатели ресурса посчитали врагами страны. Малышку обвинили в том, что она якобы нарушила государственную границу Украины, когда ездила с родителями в Луганскую Народную Республику (ЛНР). Об этом во вторник, 16 сентября, сообщило РИА Новости.
Дети и подростки уже не раз попадали в базу «Миротворца»* с публикацией их личных данных. Так, в списки экстремистского сайта на днях внесли трехлетнего мальчика. Там указано, что он сознательно нарушил госграницу государства. По такой же причине в базу попала шестилетняя уроженка России. Подросток 14 лет, сын участвующего в спецоперации российского офицера, тоже попал в базу данных сайта. Ребенка обвинил в публичной поддержке «агрессии России».
Американский кинорежиссер Вуди Аллен тоже был внесен в базу данных «Миротворца»*. Он выступил на Московской неделе кино и заявил, что ему нравится российское кино. Позже Министерство иностранных дел Украины осудило выступление американского режиссера. Певица Татьяна Куртукова, известная исполнением песни «Матушка-земля», также попала в базу украинского сайта.
*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.