Подозреваемый в убийстве Кирка хотел сохранить тайну преступления до старости

Главный подозреваемый в убийстве американского политика-республиканца, общественника и сторонника президента Дональда Трампа Чарли Кирка, Тайлер Робинсон, хотел сохранить тайну преступления до старости. А то и вовсе унести ее с собой в могилу. Так, по крайней мере, утверждает прокурор штата Юта Джефф Грей, который ведет это дело.
«Если честно, я надеялся сохранить это в тайне до своей смерти в старости. Сожалею, что вовлек тебя во все это», — зачитал Грей вырезку из переписки Робинсона с его соседом по комнате.
Прокурор добавил, что в причастности к убийству Кирка Робинсона заподозрила его мать, а не отец, как сообщалось раньше. Обвинения в убийстве будут предъявлены 22-летнему американцу во вторник, когда он впервые предстанет перед судом.
Ранее KP.RU сообщил, что в ближайшего соратника Трампа Чарли Кирка стрелял снайпер, и спасти общественника не удалось, несмотря на оперативно оказанную помощь.