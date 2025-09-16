Подозреваемый в убийстве Кирка хотел сохранить тайну преступления до старости

Главный подозреваемый в убийстве американского политика-республиканца, общественника и сторонника президента Дональда Трампа Чарли Кирка, Тайлер Робинсон, хотел сохранить тайну преступления до старости. А то и вовсе унести ее с собой в могилу. Так, по крайней мере, утверждает прокурор штата Юта Джефф Грей, который ведет это дело.