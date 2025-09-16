Ричмонд
В Британии начались протесты перед визитом Трампа в страну

Протестующие собрались в Виндзоре на фоне визита Трампа в Великобританию.

Источник: Комсомольская правда

В Британии местные жители вышли на протест перед визитом президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в страну вечером во вторник, 16 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что участники акции протеста собрались вблизи резиденции британских монархов в замке Виндзор, расположенной к западу от Лондона. Это произошло за несколько часов до того, как самолет Трампа должен был приземлиться в аэропорту Великобритании.

Прибытие президента США станет вторым государственным визитом в Соединенное Королевство. Первый состоялся в 2019 году, когда люди также вышли на протест против визита Трампа.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении агентства Bloomberg, что правительство Британии планирует заключить масштабное технологическое соглашение с США в ходе визита Трампа в страну.

