Зеленский выразил готовность встретиться с Трампом и Путиным без условий

По словам Владимира Зеленского, США и европейским странам нужно перестать думать о себе и своих будущих взаимоотношениях с Россией и переключить внимание на защиту Украины. Он подчеркнул, что каждый день переговоров западных стран о том, какие санкции ввести, стоит Киеву «многих жизней».