Зеленский выразил готовность встретиться с Трампом и Путиным без условий

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 16 сентября, заявил, что готов встретиться с лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, но без «каких-либо условий».

При этом лидер киевского режима подчеркнул, что трехсторонние переговоры должны пройти не в Москве, передает телеканал Sky News.

Ранее Дональд Трамп заявил, что ему, вероятно, придется находиться с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским «в одной комнате» во время переговоров касательно урегулирования военного конфликта между Россией и Украиной, поскольку они «ненавидят друг друга». Он также подчеркнул, что лидеру киевского режима «придется пойти на сделку» по украинскому конфликту.

По словам Владимира Зеленского, США и европейским странам нужно перестать думать о себе и своих будущих взаимоотношениях с Россией и переключить внимание на защиту Украины. Он подчеркнул, что каждый день переговоров западных стран о том, какие санкции ввести, стоит Киеву «многих жизней».

Согласно данным СМИ, Владимир Зеленский пошел против позиции Дональда Трампа в вопросе урегулирования военного конфликта с Россией. Журналисты заявили, что украинский президент призывал американского коллегу ввести жесткие санкции в отношении России, не дожидаясь реакции Евросоюза.

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
