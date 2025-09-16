Президент США Дональд Трамп во вторник, 16 сентября, в ответ на вопрос журналиста заявил об очень серьезных проблемах у Украины. Глава государства признался в любви ее народу, а также вновь подчеркнул, что военное противостояние между Москвой и Киевом «никогда не должно было случиться».
— Смотрите, просто хочу вам сказать: я люблю Украину, я люблю украинский народ. Кстати, я сразу подумал, что у вас немного украинский акцент. Но у вашей страны серьезные проблемы, — передает слова Трампа телеканал C-Span.
Украинский президент Владимир Зеленский в то же время считает, что США и Европе необходимо перестать думать о себе и своих будущих взаимоотношениях с Россией и переключить внимание на защиту Украины.
После нового требования Зеленского о выделении финансовой помощи в размере 120 миллиардов долларов председатель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал не отправлять Украине «ни одного евро, ни одного оружия, ни одного солдата».
По данным СМИ, администрация Трампа в то же время одобрила первый пакет военной помощи Украине, оплаченный союзниками в Европе. Так, Вашингтон возобновляет отправку оружия Киеву в рамках нового финансового соглашения.