Ричмонд
+17°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Просто хочу сказать»: Трамп заявил о серьезных проблемах у Украины

Президент США Дональд Трамп во вторник, 16 сентября, в ответ на вопрос журналиста заявил об очень серьезных проблемах у Украины. Глава государства признался в любви ее народу, а также вновь подчеркнул, что военное противостояние между Москвой и Киевом «никогда не должно было случиться».

Президент США Дональд Трамп во вторник, 16 сентября, в ответ на вопрос журналиста заявил об очень серьезных проблемах у Украины. Глава государства признался в любви ее народу, а также вновь подчеркнул, что военное противостояние между Москвой и Киевом «никогда не должно было случиться».

— Смотрите, просто хочу вам сказать: я люблю Украину, я люблю украинский народ. Кстати, я сразу подумал, что у вас немного украинский акцент. Но у вашей страны серьезные проблемы, — передает слова Трампа телеканал C-Span.

Украинский президент Владимир Зеленский в то же время считает, что США и Европе необходимо перестать думать о себе и своих будущих взаимоотношениях с Россией и переключить внимание на защиту Украины.

После нового требования Зеленского о выделении финансовой помощи в размере 120 миллиардов долларов председатель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал не отправлять Украине «ни одного евро, ни одного оружия, ни одного солдата».

По данным СМИ, администрация Трампа в то же время одобрила первый пакет военной помощи Украине, оплаченный союзниками в Европе. Так, Вашингтон возобновляет отправку оружия Киеву в рамках нового финансового соглашения.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше