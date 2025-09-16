«Просто хочу сказать»: Трамп заявил о серьезных проблемах у Украины

Президент США Дональд Трамп во вторник, 16 сентября, в ответ на вопрос журналиста заявил об очень серьезных проблемах у Украины. Глава государства признался в любви ее народу, а также вновь подчеркнул, что военное противостояние между Москвой и Киевом «никогда не должно было случиться».