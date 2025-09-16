Трамп заявил, что у Украины есть серьезные проблемы

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Украина находится в очень сложном положении. Об этом глава Белого дома сообщил во время беседы с журналистами перед вылетом в Британию.
«У вашей страны серьезные проблемы. Этого никогда не должно было случиться, этого конфликта никогда не должно было быть», — заявил Трамп.
Так президент США отреагировал на вопрос украинского корреспондента о том, когда Вооруженные силы Украины смогут получить 17 комплексов Patriot, которые Трамп пообещал передать Киеву еще в июле текущего года.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Дональда Трампа, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому придется заключить сделку с Россией по конфликту на Украине. Как считает президент США, других вариантов, кроме этого, у Киева нет.