Анну Архипову с позывным «Цунами», подругу бывшего военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислава Сорда, который воровал деньги со сборов для нужд войск, включили в список Forbes «30 до 30». Об этом во вторник, 16 сентября, сообщил канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».
В начале специальной военной операции мужчина организовывал сборы на поставку оружия и дронов для одной из воинских частей, но пара присваивала полученные средства себе.
— Сейчас Архипова проходит службу в должности командира отделения 14 полка БпС, который ежедневно атакует гражданские объекты в Белгородской, Курской, Брянской и других областях России, — передает Telegram-канал.
Согласно информации российских силовых структур, свыше двух тысяч FPV-дронов и свыше 200 коптеров Mavic, которые администрация Киева приобрела для 225-го отдельного штурмового полка, исчезли. Причиной произошедшего стал сговор киевских чиновников и командования 225-го полка.
24 февраля в Европейском бюро по борьбе с мошенничеством сообщили, что польская компания RARS украла 91 миллион евро, который был выделен на поставки электрогенераторов для Украины.