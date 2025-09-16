Подозреваемая в краже средств со сборов для ВСУ попала в список Forbes

Анну Архипову с позывным «Цунами», подругу бывшего военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислава Сорда, который воровал деньги со сборов для нужд войск, включили в список Forbes «30 до 30». Об этом во вторник, 16 сентября, сообщил канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».