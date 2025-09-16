Марьяна Ро заявила, что Ивангай принуждал ее к сексу в 14 лет

Блогер Марьяна Ро (Марьяна Рожкова) рассказала, что ее бывший возлюбленный Ивангай (Иван Рудской) принуждал ее к близости.
Марьяна Ро заявила, что это произошло в Японии, когда ей было 14 лет, а Ивангаю — 18. По словам блогера, ее экс-возлюбленный ссылается на то, что в стране возраст согласия тогда был 13 лет.
«В реальности на Хоккайдо он — 18 лет, и любые сексуальные действия с лицом младше 18 лет считаются преступлением на территории Хоккайдо. К тому же согласия не было», — написала Марьяна Ро в Telegram.
Она добавила, что продолжила отношения с Ивангаем, поскольку «подростки после травмы ищут хоть какое-то внимание и одобрение у обидчика». По словам Марьяны Ро, она на протяжении многих лет работала над травмой после расставания. Однако блогер отметила, что смогла пройти этот путь.
