Сотрудник НИЦ Гамалеи Альтштейн отверг локдаун в РФ из-за ОРВИ и гриппа

Оснований вводить ограничения в России в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ пока нет, заявил в интервью НСН главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Эксперт прокомментировал слова зампредседателя комитета по охране здоровья Госдумы РФ Татьяны Соломатиной, которая не исключила, что Роспотребнадзор объявит в стране частичный или полный локдаун из-за начавшейся эпидемии ОРВИ и гриппа.
«Роспотребнадзор не будет вводить локдаун по гриппу, тем более, по ОРВИ. Дело в том, что осенью всегда идет подъем острых респираторных вирусных инфекций, редкий человек не болеет хотя бы раз в году какой-либо разновидностью», — сказал Альтштейн.
Эксперт отметил, что сейчас речь идет о достаточно легких респираторных заболеваниях.
«Будем смотреть, как станет складываться эпидемическая обстановка в дальнейшем, тогда станет ясно, может быть что-то эдакое или нет», — отметил он.
Напомним, 4 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о начале в РФ эпидемиологического сезона по гриппу. По ее словам, недельный рост заболеваемости инфекциями негриппозного характера составил 10−12%. Попова также объявила о старте всероссийской кампании по вакцинации от гриппа.