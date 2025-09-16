Сотрудник НИЦ Гамалеи Альтштейн отверг локдаун в РФ из-за ОРВИ и гриппа

«Роспотребнадзор не будет вводить локдаун по гриппу, тем более, по ОРВИ. Дело в том, что осенью всегда идет подъем острых респираторных вирусных инфекций, редкий человек не болеет хотя бы раз в году какой-либо разновидностью», — сказал Альтштейн.