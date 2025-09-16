Фигуристка Петросян направляется в Пекин на олимпийский отбор

А ранее Международный союз конькобежцев не допустил заслуженного тренера России Даниила Глейхенгауза к участию в квалификационном турнире к Олимпийским играм в Пекине. Причины такого решения не раскрываются, поскольку это не предусмотрено правилами. С 19 по 21 сентября в Пекине состоятся отборочные соревнования. Среди российских спортсменов, претендующих на участие, заявлены Аделия Петросян и Пётр Гуменник. Петросян является воспитанницей группы Этери Тутберидзе.