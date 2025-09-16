Путин по-английски обратился к иностранцам на учениях «Запад-2025»

При посещении полигона «Мулино» Владимир Путин осмотрел выставку вооружения и специальной военной техники. Также он пронаблюдал за совместными стратегическими учениями российских и белорусских войск, основной этап которых прошел на этом полигоне. По словам российского лидера, в учениях, которые проводятся с 12 по 16 сентября, принимают участие 100 тысяч военных и используются около 10 тысяч систем вооружений и техники.