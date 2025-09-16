Ричмонд
+17°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин по-английски обратился к иностранцам на учениях «Запад-2025»

Во время совместных стратегических командно-штабных учений «Запад-2025» на полигоне «Мулино» в Нижегородской области президент России Владимир Путин по-английски обратился к иностранным наблюдателям и поблагодарил их за участие.

Во время совместных стратегических командно-штабных учений «Запад-2025» на полигоне «Мулино» в Нижегородской области президент России Владимир Путин по-английски обратился к иностранным наблюдателям и поблагодарил их за участие.

Во время посещения полигона глава государства вышел к представителям военно-дипломатического корпуса, которые наблюдали за ходом учений, и сказал иностранным специалистам по-русски «спасибо», после чего повторил свои слова по-английски: «Thank you so much», передает РИА Новости.

При посещении полигона «Мулино» Владимир Путин осмотрел выставку вооружения и специальной военной техники. Также он пронаблюдал за совместными стратегическими учениями российских и белорусских войск, основной этап которых прошел на этом полигоне. По словам российского лидера, в учениях, которые проводятся с 12 по 16 сентября, принимают участие 100 тысяч военных и используются около 10 тысяч систем вооружений и техники.

В рамках осмотра выставки Путин примерил тепловизионные очки «Стрекоза» — они оборудованы электрическим зумом и позволяют военным свободно передвигаться на поле боя. Кроме того, российский лидер осмотрел пистолет ПЛК и перезарядил его.