Путин по-английски обратился к иностранцам на учениях «Запад-2025»

Во время совместных стратегических командно-штабных учений «Запад-2025» на полигоне «Мулино» в Нижегородской области президент России Владимир Путин по-английски обратился к иностранным наблюдателям и поблагодарил их за участие.
Во время посещения полигона глава государства вышел к представителям военно-дипломатического корпуса, которые наблюдали за ходом учений, и сказал иностранным специалистам по-русски «спасибо», после чего повторил свои слова по-английски: «Thank you so much», передает РИА Новости.
При посещении полигона «Мулино» Владимир Путин осмотрел выставку вооружения и специальной военной техники. Также он пронаблюдал за совместными стратегическими учениями российских и белорусских войск, основной этап которых прошел на этом полигоне. По словам российского лидера, в учениях, которые проводятся с 12 по 16 сентября, принимают участие 100 тысяч военных и используются около 10 тысяч систем вооружений и техники.
В рамках осмотра выставки Путин примерил тепловизионные очки «Стрекоза» — они оборудованы электрическим зумом и позволяют военным свободно передвигаться на поле боя. Кроме того, российский лидер осмотрел пистолет ПЛК и перезарядил его.