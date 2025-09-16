Адвокат рассказала, когда похищение невесты не приводит к уголовной ответственности в РФ

Эксперт отметила, что случаи похищения невест время от времени встречаются на Кавказе. По её словам, такие преступления, как правило, совершаются группой лиц по предварительному сговору и квалифицируются по статье 126 УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.