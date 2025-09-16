Ричмонд
Экономист Волгин: в РФ растут инвестиции в фитнес-центры

Особый интерес предприниматели проявляют к площадям под падел-теннис, рассказал эксперт.

Источник: Аргументы и факты

В России отмечается тренд на инвестиции в спортивные объекты, в прошлом году их было открыто на 12% больше, чем в предыдущем, заявил в интервью НСН экономист, учредитель инвестиционной платформы Александр Волгин.

«Наблюдаем по своим сделкам и проектам интересный рост спроса на спортивные объекты — в сочетании с торговлей, или просто спортивные объекты малоформатные. На 12% выросло за прошлый год количество открытых фитнес-центров», — заявил он.

По словам Волгина, особый интерес инвесторы проявляют к площадям под падел-теннис.

Он подчеркнул, что этот тренд также отражает растующую социальную ответственность предпринимателей, которые предпочитают открывать спортивные объекты, а не алкомаркеты.

Ранее тренер-реабилитолог София Лисина рассказала, какие виды спорта подходят для людей после 40 лет.