Что касается создания общественных пространств для отдыха и разных активностей горожан, то вот несколько примеров преображения Луганска. В 2024 году московские специалисты благоустроили сквер в центре Луганска и восстановили там фонтаны. А в этом году в двух скверах города появятся комфортные места для прогулок и добавятся зеленые насаждения. Для детей и взрослых обустроят современные спортивные площадки и универсальное поле для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол, а также обновленный скейт-парк. Все это говорит о том, что в этих местах ребята снова будут гонять футбольный мяч, рассекать на скейтах, играть в волейбол и баскетбол… Такая помощь, исходящая от Москвы, действительно неоценима для жителей новых российских территорий, потому что каждый из них сможет ощутить ее на себе и своих детях.