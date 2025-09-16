«Сделать все для комфортной жизни»: как столичные специалисты помогают возрождать Луганск и Донецк

Москва продолжает оказывать масштабную помощь в обустройстве и восстановлении территорий новых регионов Российской Федерации. Возрождаются к жизни города-побратимы столицы — Луганск и Донецк. Руками высококвалифицированных строителей, прибывающих из Москвы, в этих городах восстанавливаются жилые дома и социальные объекты, возводится новое жилье, приводится в порядок городская инфраструктура, обновляются инженерные коммуникации… О вкладе столицы в восстановление мирной и лучшей, чем прежде, жизни в новых российских регионах читайте в материале «МК».
Донецкая и Луганская народные республики, вошедшие в состав Российской Федерации в 2022 году, изначально промышленно развитые и густонаселенные территории, значительно пострадали от военных действий и обстрелов. Кроме того, и за постсоветские десятилетия инженерная инфраструктура там была значительно изношена. Именно поэтому Москва не могла оставаться в стороне от помощи новым российским территориям в их обустройстве.
Практически сразу после вступления республик в состав РФ московскими властями было принято решение о переносе столичного опыта в сфере строительства и ЖКХ в Донецкую и Луганскую народные республики. Готовность москвичей прийти на помощь другим, подставить плечо отдельно отметил и президент России Владимир Путин в своей речи в честь 878-летия столицы, добавив, что это в том числе «проявляется в широком развитии в столице благотворительности и меценатства, волонтерского движения».
Такая помощь со стороны Москвы Луганску и Донецку активизировалась с 2022 года. Столица направляет в командировки в ЛНР и ДНР лучших своих специалистов. Они занимаются восстановлением и строительством жизненно важных объектов в этих городах — жилых домов, школ, детских больниц, поликлиник, женских консультаций. А также созданием городской среды, в том числе парков, скверов, спортивных площадок.
Работа, конечно, была проделана уже колоссальная, а сколько еще всего запланировано! Так, с 2022-го по лето 2025-го, как отмечает в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин, силами столичных коммунальщиков были проведены ремонтные работы в 1923 многоквартирных домах, 224 социальных объектах и 199 нежилых зданиях. А также благоустроены девять знаковых объектов — три улицы и шесть общественных пространств.
Что касается создания общественных пространств для отдыха и разных активностей горожан, то вот несколько примеров преображения Луганска. В 2024 году московские специалисты благоустроили сквер в центре Луганска и восстановили там фонтаны. А в этом году в двух скверах города появятся комфортные места для прогулок и добавятся зеленые насаждения. Для детей и взрослых обустроят современные спортивные площадки и универсальное поле для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол, а также обновленный скейт-парк. Все это говорит о том, что в этих местах ребята снова будут гонять футбольный мяч, рассекать на скейтах, играть в волейбол и баскетбол… Такая помощь, исходящая от Москвы, действительно неоценима для жителей новых российских территорий, потому что каждый из них сможет ощутить ее на себе и своих детях.
…И хотя строители не пожарные и не Росгвардия, их работа по благоустройству новых территорий РФ пока еще сопряжена с риском для жизни и здоровья. Их мирный созидательный труд на благо жителей в любую минуту может прерваться угрозой ракетной или беспилотной атаки. В последнее время, как известно, ВСУ особенно ожесточенно бьют по гражданским объектам ДНР дронами-камикадзе и ракетами.
«Столичные специалисты восстанавливают жилые дома, социальные объекты и инженерные сети, создают общественные пространства. Одним словом, возвращают города к жизни, работая при этом в сложных и порой опасных условиях», — подчеркнул на днях мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.
Но строители все равно продолжают делать свое дело. Невзирая ни на какие опасности и сложности. Ведь скоро холода, нужно многое успеть, чтобы местные жители не испытывали недостатка в комфорте и тепле.
И такие работы по подготовке к зиме ведутся московскими коммунальщиками уже с лета. В июле Сергей Собянин проинформировал, что началась подготовка Донецка и Луганска к отопительному сезону. «В Донецке специалисты должны запустить отопление в 2605 многоквартирных домах и на соцобъектах, их 450, — сообщил тогда глава столицы. — Гидравлические испытания и устранение повреждений проводят 18 аварийных бригад. Им предстоит отладить работу 150 котельных и на 836 километрах тепловых сетей. В Луганске поможем подготовить к зиме 2557 объектов». Мэр Москвы добавил, что всего в двух городах трудится 35 столичных аварийных бригад. Работа для них привычная, хотя и не из легких, особенно в условиях ракетной опасности; это восстановление кровли и оконного остекления в многоквартирных домах, устранение аварийных ситуаций на инженерных сетях…
Сейчас московские специалисты продолжают восстанавливать образовательные и медицинские учреждения в обоих городах. Так, например, 1 сентября в Луганске открылась обновленная гимназия. Столичные строители занимаются и дорогами, и мостами, где нужно, восстанавливают, а где это необходимо, возводят новые. Приводятся в порядок путепроводы, отделения почтовой связи и другие объекты городской инфраструктуры, в которых так нуждаются жители этих городов…
Темпы работ действительно впечатляют. Московские строители работают с полной самоотдачей. До конца 2025 года в Донецке должны восстановить 69 многоквартирных жилых домов, а в Луганске 104. А это означает, что огромное количество семей уже совсем скоро обретет теплое и уютное жилье! В Луганске до конца года еще должны успеть отремонтировать музыкальную школу, которую ждут жители города и местные детишки. Ведь доносящиеся из ее окон звуки музыки — это уже признак того, что жизнь побеждает.
В восстановлении городов помогают и московские транспортники — так, минувшим летом в Луганске на маршруты вышли электробусы, преподнесенные в дар Москвой, появилась зарядная станция. Машины нового поколения задают планку всей будущей транспортной системе столицы ЛНР, это знак того, что речь идет не только о восстановлении, но и о модернизации городского транспорта до действительно современного уровня.
Столица будет продолжать свою масштабную поддержку Донецка и Луганска, на долю жителей которых выпало столько испытаний. Уже намечен план строительных и ремонтных работ на 2026 год. «Мы не оставим жителей наших городов-побратимов и сделаем все возможное для их комфортной жизни», — заверил в своем блоге Сергей Собянин. 14 сентября градоначальник поздравил жителей Луганска с 230-летием города. Отметив, что город является родиной первого чугунолитейного завода на юге Российской империи и центром металлургии и паровозостроения, он подчеркнул, что «на современном этапе Луганск прошел через огромные испытания, проявил мужество, стойкость и вернулся на Родину — в Россию».
«Подарок луганчанам к юбилею города — открытие еще двух обновленных и комфортных парковых территорий: сквера Славы и сквера имени Борцов революции», — написал мэр столицы, особенно подчеркнув, что «все это способствует возвращению столицы Луганской народной республики к мирной жизни». Глава столицы заверил, что «Москва и впредь будет надежным другом и помощником Луганска в реализации его планов развития».