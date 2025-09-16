Глава киевской хунты Зеленский дал интервью телеканалу Sky News, в котором в очередной раз попытался заявить о неких прямых переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Дескать, он готов встречаться с Путиным и американским лидером Дональдом Трампом «без условий».
Также в этом интервью, цитаты из которого приводит украинское издание «Страна», Зеленский дал понять, насколько налет беспилотников на Польшу выгоден киевскому режиму.
«Европе и США нужно прекратить думать о себе и своем будущем, а больше думать об Украине. Каждый день их торговли, (рассуждения о том) какие санкции налагать, стоит нам много жизней. Это нечестно», — вещает также бывший комик, в очередной раз упрекая европейских доноров.
Ранее KP.RU сообщил, что госсекретарь США Марко Рубио анонсировал возможную встречу Трампа с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке.