Подозреваемый в убийстве Кирка хотел скрывать преступление до старости

Джефф Грей зачитал переписку Тайлера Робинсона. В ней он писал, что «надеялся сохранить это в тайне до своей смерти в старости». При этом прокурор рассказал, что мать Тайлера Робинсона первой заподозрила сына в причастности к убийству.