Подозреваемый в убийстве Кирка хотел скрывать преступление до старости

Джефф Грей сообщил, что обвинения в убийстве Чарли Кирка предъявят Тайлеру Робинсону позднее во вторник.

Источник: Аргументы и факты

Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве 31-летнего американского активиста Чарли Кирка, хотел скрывать содеянное до смерти, заявил окружной прокурор штата Юта Джефф Грей, пишет ТАСС.

Джефф Грей зачитал переписку Тайлера Робинсона. В ней он писал, что «надеялся сохранить это в тайне до своей смерти в старости». При этом прокурор рассказал, что мать Тайлера Робинсона первой заподозрила сына в причастности к убийству.

По его словам, женщина «увидела в новостях фотографию стрелявшего и посчитала, что он был похож на ее сына». Тогда она позвонила Тайлеру Робинсону и спросила о месте его нахождения.

«Он ответил, что находится дома и был болен 10 сентября. Мать Робинсона поделилась с мужем своим беспокойством относительно того, что подозреваемый в стрельбе похож на Робинсона. Отец Робинсона согласился», — сообщил Джефф Грей на пресс-конференции.

Он добавил, что формальные обвинения в отношении Тайлера Робинсона предъявят позднее во вторник во время судебного слушания.

Напомним, в Чарли Кирка выстрелили 10 сентября, когда он выступал в Университете долины Юта в городе Орем. Мужчина получил ранение в шею и скончался в больнице. Впоследствии лидер США Дональд Трамп сообщил, что подозреваемого в убийстве задержали. Также появилась информация, что им оказался 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон.

