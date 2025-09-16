Ричмонд
Украинские войска перебросили в Константиновку бригаду «Азова»

Как отметили в российских силовых структурах, ВСУ пытаются заводить резервы в населенный пункт.

Источник: Аргументы и факты

Командование украинской армии перебросило в Константиновку в ДНР 2-ю бригаду особого назначения «Азова»*, передает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Согласно разведданным, “Азов” заехал — 12-й полк в Константиновку, пытаясь укрепить данный участок. ВСУ все еще пытаются заводить резервы в населенный пункт, несмотря на то, что они планомерно уничтожаются ВС РФ», — заявил собеседник агентства.

Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что командование ВСУ стягивает дополнительные резервы к селу Золотой Колодец на добропольском направлении в Донецкой Народной Республике.

* Запрещенная в РФ террористическая организация.

