Командование украинской армии перебросило в Константиновку в ДНР 2-ю бригаду особого назначения «Азова»*, передает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«Согласно разведданным, “Азов” заехал — 12-й полк в Константиновку, пытаясь укрепить данный участок. ВСУ все еще пытаются заводить резервы в населенный пункт, несмотря на то, что они планомерно уничтожаются ВС РФ», — заявил собеседник агентства.
Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что командование ВСУ стягивает дополнительные резервы к селу Золотой Колодец на добропольском направлении в Донецкой Народной Республике.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.