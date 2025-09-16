В новом сезоне команда Кирилла Крока обещает гастроли в столице ДНР

Во вторник, 16 сентября, в Вахтанговском театре прошел традиционный сбор труппы, причем ровно в 12.00, как планировалось, мотивационно-установочное мероприятие начаться никак не могло. В зале стали появляться звезды сцены и театра, журналисты с фотокамерами устремлялись к ним, из-за чего началась полная неразбериха, особенно когда пришел Сергей Маковецкий.
Столпотворение людей с камерами прекратилось только тогда, когда собравшихся призвали к порядку, а потом выключили свет. Но, кстати, во время недавних гастролей в Китае Маковецкого и других вахтанговцев встречали примерно так же: зрители и представители СМИ дежурили возле отеля и возле принимающих театральных площадок, дожидаясь автографа или заветных снимков.
Сборы — это всегда чествование юбиляров по возрасту и юбиляров по годам служения в театре, а также оплакивание ушедших.
Траурное фото Юрия Бутусова, жизнь которого оборвалась 9 августа, встретили самыми сильными овациями. Еще одну невосполнимую потерю театр понес буквально на днях: 10 сентября умерла Агнесса Петерсон, ветеран театра, на один день успевшая приблизиться к своему ненаступившему девяностолетию.
Главное из того, что сказал на сборах Кирилл Крок, директор Вахтанговского театра, можно свести к четырем тезисам (спасибо за оперативную расшифровку выступления пресс-службе).
1. Лучший драмтеатр страны и его «недоброжелатели».
«Одна из главных наших целей — сохранение такого театра, который складывался в последние 15 лет нашей биографии, такого театра, который очень многие с чистым сердцем называют лучшим драматическим театром России, — сказал Крок, упомянув неназванных “недоброжелателей”, с которыми приходится сталкиваться постоянно. — Я говорил, писал и буду говорить и писать о наших успехах, и пусть мои слова кому-то не нравятся. Галина Львовна Коновалова (актриса Вахтанговского. — И. В.) говорила в таких случаях: “Надо, господа, проглотить”.
2. Парад юбилеев.
105-й сезон в Театре им. Евгения Багратионовича Вахтангова, самому театру 104 года исполнится 13 ноября, 10-летие празднует Новая сцена, творческому пути которой посвятили выставку. А вот еще пара дат: 100 лет исполнилось креслам зрительного зала основного здания театра на Арбате — их, видимо, в связи с юбилеем, только что восстановили. И скоро откроют музей, где представят подлинники писем Мейерхольда Вахтангову, записи режиссеров Акимова, Фоменко, Любимова, костюмы, реквизит, которым исполнилось 80 лет. В общем, сплошные круглые цифры.
3. Севастополь отменился, зато будет Донецк.
Затронул Кирилл Игоревич пережитую, но от этого не менее болезненную тему отмены гастролей в Севастополе — событие, «понять и осмыслить которое оказалось непросто»:
«Мы узнали об этом решении во время репетиций на сцене Севастопольского русского драматического театра имени Луначарского. Все эти события были отражены в прессе; звучали разные суждения, в том числе и пожелание решать подобные инциденты в форме уважительной по отношению к зрителям и к театру, имеющему столько творческих заслуг перед российской культурой. Я вспоминаю мое самое большое потрясение из той поездки — это зрители Крыма и Севастополя, которые долго не расходились перед закрытым театром», — напомнил Крок.
В гастрольных планах Вахтанговского театра значится посещение многих городов России, включая Донецк. Точная дата приезда в столицу ДНР не называется, известно только, что туда поедут со спектаклями, выпущенными в последние годы. Но если вспомнить, что Московский театр Всеволода Шиловского также объявил о предстоящем «гастрольном освоении новых регионов», обещая встречи со зрителями в Мариуполе и, предположительно, Донецке, — все это складывается в замечательный продонбассовский тренд.
4. От «Фауста» до «Мэри Поппинс».
Раскрыли в театре — устами главрежа Анатолия Шульева — и перечень предстоящих премьер.
На Симоновской сцене в 2025/2026 годах зрителей ждут три новых наименования, включая «Мэри Поппинс».
Репертуар Новой сцены будет утяжелен такой глыбой, как спектакль по эпопее Томаса Манна «Иосиф и его братья» (прочтение Юрия Титова). Через сезон там же Галина Зальцман поставит культовый роман братьев Стругацких «Пикник на обочине».
Что касается Основной сцены, то на ней премьер будет пять в течение двух сезонов.
«Фауст», «Блеск и Пепел» (по, видимо, пьесе современного драматурга Сергея Плотова, режиссер — сам Шульев), «Ромео и Джульетта» (дата старта спектакля не раскрывается, но речь об открывшемся сезоне). Далее в сезоне-2026/2027 мы увидим «Мастера и Маргариту» от Светланы Земляковой и театральное переложение романа Алексея Иванова «Золото бунта».