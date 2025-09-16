В новом сезоне команда Кирилла Крока обещает гастроли в столице ДНР

«Мы узнали об этом решении во время репетиций на сцене Севастопольского русского драматического театра имени Луначарского. Все эти события были отражены в прессе; звучали разные суждения, в том числе и пожелание решать подобные инциденты в форме уважительной по отношению к зрителям и к театру, имеющему столько творческих заслуг перед российской культурой. Я вспоминаю мое самое большое потрясение из той поездки — это зрители Крыма и Севастополя, которые долго не расходились перед закрытым театром», — напомнил Крок.