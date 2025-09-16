Ричмонд
В РФ призвали лишить Пугачеву звания народной артистки из-за предательства

Певицу Аллу Пугачеву необходимо лишить звания народной артистки России из-за предательства страны и ее народа.

Певицу Аллу Пугачеву необходимо лишить звания народной артистки России из-за предательства страны и ее народа. С соответствующей инициативой выступил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин и создал петицию.

«Мы убеждены, что Пугачева утратила право на уважение и звание народной артистки России. Считаем необходимым, чтобы простые граждане дали оценку ее высказываниям, поддержав петицию. Она предала нашу страну, предала соотечественников», — написал он в своем телеграм-канале.

Бородин считает, что Пугачева в недавнем своем интервью оправдала террористические акты. И отметил, что оно могло быть подготовлено под контролем британских спецслужб. По его словам, целью этих высказываний был раскол в российском обществе.

Он призвал не позволять Пугачевой «насмехаться над нами». А также не считать россиян бесправными. Ранее ветеран-афганец Александр Трещев обратился в суд с иском против Пугачевой из-за оскорбления российской армии на сумму в 1,5 млрд рублей.

«МК» писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала последнее интервью певицы Аллы Пугачевой. И назвала его базаром лицемерия.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

