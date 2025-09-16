"Много ненависти: Обвиняемый в убийстве Кирка объяснил мотив преступления

Обвиняемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка Тайлер Робинсон объяснил мотив преступления в том числе тем, что политик распространял «слишком много ненависти». Об этом рассказал во вторник, 16 сентября, прокурор округа Юта Джеффри Грей.
— Когда его спросили, почему он это сделал, Робинсон заявил, что вокруг слишком много зла, а Кирк распространяет слишком много ненависти, — сообщил он на пресс-конференции.
Отмечается, что соответствующее признание обвиняемый сделал родителям, а не силовикам. Сам Робинсон не сотрудничает со следствием и не признает своей вины, передает РИА Новости.
Против Тайлера Робинсона выдвинули обвинения в убийстве Чарли Кирка. Наказанием за это преступление может быть смертная казнь, рассказал Джефф Грей.
Кирка застрелили вечером 10 сентября во время его выступления в университетском кампусе, пуля попала в шею. После стрельбы на месте началась паника, и люди стали разбегаться в разные стороны.
Его госпитализировали в тяжелом состоянии, но позже президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о смерти своего сторонника. «Вечерняя Москва» рассказала, чем был известен Кирк.