Двухлетняя девочка попала в базу «Миротворца»

В базу украинского «Миротворца» внесли девочку, несколько раз въехавшую с родителями в ЛНР.

Источник: Комсомольская правда

База украинского экстремистского сайта «Миротворец» вновь пополнилась. В список внесли двухлетнюю девочку. Об этом сказано на экстремистском сайте.

Так, утверждается, что девочка неоднократно пересекла границу Луганской Народной Республики. Она въезжала на территорию ЛНР с родителями.

По версии ресурса, девочка совершила правонарушение, «полностью его осознавая». На сайте отметили, что посещение территории «вне определенных Украиной пунктов пропуска» якобы запрещено.

Ранее в базу внесли данные шестилетней девочки. Гражданка России якобы умышленно нарушила государственную границу Украины. Позже в базе по той же причине оказался мальчик трех лет. Он якобы тоже нарушил госграницу Украины. Это далеко не единственные случаи внесения детей в базу «Миротворца».