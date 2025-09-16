Двухлетняя девочка попала в базу «Миротворца»

База украинского экстремистского сайта «Миротворец» вновь пополнилась. В список внесли двухлетнюю девочку. Об этом сказано на экстремистском сайте.
Так, утверждается, что девочка неоднократно пересекла границу Луганской Народной Республики. Она въезжала на территорию ЛНР с родителями.
По версии ресурса, девочка совершила правонарушение, «полностью его осознавая». На сайте отметили, что посещение территории «вне определенных Украиной пунктов пропуска» якобы запрещено.
Ранее в базу внесли данные шестилетней девочки. Гражданка России якобы умышленно нарушила государственную границу Украины. Позже в базе по той же причине оказался мальчик трех лет. Он якобы тоже нарушил госграницу Украины. Это далеко не единственные случаи внесения детей в базу «Миротворца».