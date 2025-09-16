Двухлетняя девочка попала в базу «Миротворца»

Ранее в базу внесли данные шестилетней девочки. Гражданка России якобы умышленно нарушила государственную границу Украины. Позже в базе по той же причине оказался мальчик трех лет. Он якобы тоже нарушил госграницу Украины. Это далеко не единственные случаи внесения детей в базу «Миротворца».