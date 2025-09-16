Непонятый Балабанов: парадоксальный русский режиссер

На этот раз в разговоре с батюшкой он хотел понять загадочного Балабанова. Но так ничего и не понял. Такой мудрый, глубокий, докапывающийся до психики самых разных людей, он так и не нашел общего языка с отцом Рафаилом. Они как бы путешествовали по разным планетам и никак не состыковывались. Две параллельные прямые, которые не пересекаются. Малкин спрашивал: «А почему он пил, как вы думаете? Почему вообще люди пьют?» — «Просто хотят уйти от реальности. А Балабанов еще и потому, что не мог достичь того, чего он хочет». Здесь повисла пауза. Наверное, Малкин подумал: «Ничего себе, да он же снял столько классных, неповторимых фильмов». Так почему он пил? Непонятно. «У него была депрессия?» — спрашивает Малкин. «А что такое депрессия?» Ну ясно же, что Балабанов с батюшкой разговаривали на другом языке, особом. Здесь простые, ясные понятия никак не имеются в виду, но Анатолий Малкин вел себя с отцом Рафаилом как врач на приеме с больным. Нестыковка, несовпадение — вот что это было. Алексей Балабанов так и остался неразгаданным.