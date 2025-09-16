Непонятый Балабанов: парадоксальный русский режиссер

На канале «Культура» показали фильм-интервью «Отец Рафаил и его друг Балабанов». Уже интересно, правда? Замечательный парадоксальный русский режиссер и батюшка — вот такая связь. Они дружили в последние годы. Последние годы для Алексея Балабанова.
Чтобы понять суть этой дружбы, а значит, и самого Балабанова, которого до сих пор хочется разгадать, к отцу Рафаилу приехал один из лучших интервьюеров на нынешнем ТВ Анатолий Малкин. Тот самый Малкин, президент «Авторского телевидения», автор и исполнитель великолепных передач. Тот самый Малкин, единственный в своем роде, которому удалось раскрыть, понять и простить неподражаемую Викторию Токареву. Тот самый Малкин, великолепно разговоривший Алису Фрейндлих, Владимира Спивакова, лучших художников-нонконформистов. Ну, в общем, мастер, что говорить…
На этот раз в разговоре с батюшкой он хотел понять загадочного Балабанова. Но так ничего и не понял. Такой мудрый, глубокий, докапывающийся до психики самых разных людей, он так и не нашел общего языка с отцом Рафаилом. Они как бы путешествовали по разным планетам и никак не состыковывались. Две параллельные прямые, которые не пересекаются. Малкин спрашивал: «А почему он пил, как вы думаете? Почему вообще люди пьют?» — «Просто хотят уйти от реальности. А Балабанов еще и потому, что не мог достичь того, чего он хочет». Здесь повисла пауза. Наверное, Малкин подумал: «Ничего себе, да он же снял столько классных, неповторимых фильмов». Так почему он пил? Непонятно. «У него была депрессия?» — спрашивает Малкин. «А что такое депрессия?» Ну ясно же, что Балабанов с батюшкой разговаривали на другом языке, особом. Здесь простые, ясные понятия никак не имеются в виду, но Анатолий Малкин вел себя с отцом Рафаилом как врач на приеме с больным. Нестыковка, несовпадение — вот что это было. Алексей Балабанов так и остался неразгаданным.
Последний фильм Балабанова назывался «Я тоже хочу». Он там снял себя незадолго до ухода. Сидит на развалинах церкви, к нему подходит бандит. Он тоже пришел туда увидеть свет божий. «А ты кто такой?» — «Я член Европейской киноакадемии. И я тоже хочу». А потом падает замертво. Понимаете? Вот и Малкин так и не понял. А батюшка чувствовал Балабанова как никто.
Что же, такие нестыковки бывают, случаются. Помню, как на Первом отмечали юбилей Высоцкого. Вел это событие Владимир Познер. И видно было, какие же они разные — Познер и Высоцкий. Видно было, что Познер совершенно не понимает суть поэта, артиста, что они проживали в совершенно разных сферах, компаниях. Словом, не Познер должен был вести этот вечер.
Или другое, совсем другое… Юлия Меньшова в свою программу как-то пригласила Людмилу Максакову. Меньшова тоже очень хороший интервьюер, понятно, а ее программа «Я сама» в 90-е была просто лучшей. Но здесь, очевидно, ведущая получила установку раскрутить актрису на желтую, интимную, личную тему: «А вы внебрачная дочь Сталина, да?» Максакова-то хотела говорить о высоком — о театре, о творчестве, — а натыкалась вот на это самое. Опять нестыковка, и умная телезвезда выглядела там глупо.
И такое бывает. Потому как порой, чтобы понять человека, надо подняться в космос, не меньше. Не каждому это дано.