Звезда Кривого зеркала Морозов высмеял молодёжь за критику Петросяна

«Это мой, можно сказать, сценический отец с 1999 года. Мы в одной связке, он и наставник, и режиссёр. Другом, наверное, я постесняюсь его назвать, тем не менее он меня и в жизни много раз выручал именно как друг. Петросян сделал меня как артиста эстрады, я ему всем обязан», — поделился Морозов.
Комик также выразил непонимание критики в адрес Петросяна со стороны молодого поколения, отметив, что юбиляр является настоящей эпохой в искусстве. Он пояснил, что, хотя сам Петросян вряд ли оценил бы, если бы его назвали великим, в кулуарах коллеги называют его маэстро. Морозов подчеркнул, что народный артист РСФСР — это глыба, и ему смешно слышать, как молодёжь критикует его творчество, ведь ещё с 60-х годов на концерты Петросяна стояли огромные очереди.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин направил Евгению Петросяну поздравление в связи с 80-летием, пожелав ему здоровья и творческого долголетия. Глава государства отметил его выдающийся талант и вклад в развитие эстрадного искусства. Евгений Петросян начал свою карьеру на эстраде в Баку, а в 1985 году получил звание заслуженного артиста РСФСР.