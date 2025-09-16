Ричмонд
Актрисе Надежде Румянцевой исполнилось бы 95

Замечательной актрисе Надежде Румянцевой исполнилось бы 95.

Замечательной актрисе Надежде Румянцевой исполнилось бы 95. Так хочется вспомнить ее, великолепную, талантливую, радостную. И не забывать никогда.

Главный ее фильм — «Девчата», конечно. Вот возьмите Чарли Чаплина, присоедините к нему Джульетту Мазину — и получите Румянцеву собственной персоной. Это так сыграно, прожито, сделано, настоящая звездная роль, бенефис.

Были и еще фильмы, где Надежда Васильевна великолепна: «Королева бензоколонки», «Неподдающиеся», «Крепкий орешек». А потом она ушла из кино, просто потому, что полюбила мужа-дипломата. Уехала с ним сначала в Египет, потом в Малайзию. Стала просто женой, играла эту роль на высочайшем уровне.

А еще она была оптимистка, стакан у нее всегда был наполовину полным. И этой правильной, позитивной, веселой энергией заряжала всех нас, зрителей. Я никак не преувеличиваю, потому что долгие годы Надежда Васильевна вела любимую программу «Будильник». Помните, по воскресеньям, в 9.30 утра; ну разве такое можно было пропустить?! Как же мы ее ждали всегда, считали дни до этого самого воскресенья, просыпались с утра пораньше, лишь бы только увидеть, услышать ее. Увидел — значит, день прошел не зря, тот самый заветный выходной. Да, мы все выросли на ней, точно, как бы смешно это ни звучало. И если есть в нас хоть что-то хорошее, это от нее, Надежды Румянцевой. Те, в ком осталась эта потрясающая, трепетная детскость взгляда на вещи (надеюсь, это мы и есть, а нас миллионы!), никогда не забудут Надежду Васильевну Румянцеву.