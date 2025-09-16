Актрисе Надежде Румянцевой исполнилось бы 95

А еще она была оптимистка, стакан у нее всегда был наполовину полным. И этой правильной, позитивной, веселой энергией заряжала всех нас, зрителей. Я никак не преувеличиваю, потому что долгие годы Надежда Васильевна вела любимую программу «Будильник». Помните, по воскресеньям, в 9.30 утра; ну разве такое можно было пропустить?! Как же мы ее ждали всегда, считали дни до этого самого воскресенья, просыпались с утра пораньше, лишь бы только увидеть, услышать ее. Увидел — значит, день прошел не зря, тот самый заветный выходной. Да, мы все выросли на ней, точно, как бы смешно это ни звучало. И если есть в нас хоть что-то хорошее, это от нее, Надежды Румянцевой. Те, в ком осталась эта потрясающая, трепетная детскость взгляда на вещи (надеюсь, это мы и есть, а нас миллионы!), никогда не забудут Надежду Васильевну Румянцеву.