Турбизнес Беларуси примет участие в форуме Travel HUB «Содружество» в Дагестане

«Для нас участие в Travel HUB “Содружество” — это возможность не только в очередной раз рассказать о своем турпотенциале, обсудить тенденции и вызовы отрасли, но и предложить конкретные идеи для совместных проектов в рамках СНГ, — отметил председатель правления Республиканского союза туриндустрии Филипп Гулый. — Туризм сегодня становится важным инструментом развития экономики, и Беларусь готова делиться своим опытом и формировать новые форматы сотрудничества. Сегодня мы видим активный рост интереса белорусов к направлениям СНГ, например, к Узбекистану и Азербайджану. Мы уверены, что рабочая группа по туризму при Межпарламентской ассамблее СНГ может стать площадкой, где решения будут не только обсуждаться, но и воплощаться. Надеемся, что в будущем такой форум пройдет и в Беларуси».