Турбизнес Беларуси примет участие в форуме Travel HUB «Содружество» в Дагестане

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители турбизнеса Беларуси примут участие в форуме Travel HUB «Содружество», который пройдет 1−3 октября в Махачкале, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Республиканского союза туристической индустрии.
На форуме соберутся парламентарии, представители органов власти, отраслевых союзов и эксперты из стран СНГ. В центре внимания — развитие горного, сельского и экологического туризма, подготовка кадров, цифровизация отрасли и создание совместных маршрутов, которые заинтересуют путешественников как внутри региона, так и за его пределами.
Ключевым моментом станет пленарное заседание «Год горного туризма в СНГ: новые горизонты сотрудничества» с участием руководителей туристических ведомств и горных курортов. В программу также включены стратегическая сессия по развитию горнолыжного туризма, дискуссии о цифровых технологиях в туризме, подготовке кадров и управлении инфраструктурой, обсуждение баланса между дикой природой и туристическим освоением.
Состоятся круглые столы по агротуризму и международному туризму в условиях многополярного мира, презентации новых проектов, деловые встречи и подписание соглашений.
Для гостиничного бизнеса выделена отдельная программа «Будущее гостиничной индустрии: технологии, устойчивость и персонализация».
Одним из важных событий станет заседание рабочей группы по туризму Союзного государства, где обсудят продвижение совместных маршрутов и рост взаимного турпотока между Беларусью и Россией, а также другими странами СНГ.
«Для нас участие в Travel HUB “Содружество” — это возможность не только в очередной раз рассказать о своем турпотенциале, обсудить тенденции и вызовы отрасли, но и предложить конкретные идеи для совместных проектов в рамках СНГ, — отметил председатель правления Республиканского союза туриндустрии Филипп Гулый. — Туризм сегодня становится важным инструментом развития экономики, и Беларусь готова делиться своим опытом и формировать новые форматы сотрудничества. Сегодня мы видим активный рост интереса белорусов к направлениям СНГ, например, к Узбекистану и Азербайджану. Мы уверены, что рабочая группа по туризму при Межпарламентской ассамблее СНГ может стать площадкой, где решения будут не только обсуждаться, но и воплощаться. Надеемся, что в будущем такой форум пройдет и в Беларуси».
Форум проводит Межпарламентская ассамблея СНГ при поддержке Министерства туризма и народных художественных промыслов Дагестана, Минэкономразвития РФ, Минсельхоза РФ и Минприроды РФ.