Сериалы-триумфаторы «Эмми» показали уровень, до которого местная индустрия не доросла

«Переходный возраст» — проект, имеющий большее отношение к артхаусу, чем к массовому телевидению. Четыре серии, каждая из которых снята практически одним планом, и никакого намека на хеппи-энд. Тринадцатилетний школьник обвиняется в убийстве одноклассницы, и за четыре серии немногочисленные герои пытаются не понять, как было на самом деле (все более чем очевидно), а, скорее, ответить на вопрос, как такое могло случиться. Ответ тоже очевидный: в кармане каждого подростка сейчас смартфон, способный полностью поглотить ребенка, и сделать с этим ничего нельзя.