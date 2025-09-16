Сериалы-триумфаторы «Эмми» показали уровень, до которого местная индустрия не доросла

Главные триумфаторы недавней церемонии «Эмми» стали наглядным подтверждением того, что западная и российская сериальные промышленности идут параллельными путями. И если в технических возможностях все того и гляди сравняется, то на уровне идей и идеологии это по-прежнему два совершенно разных мира.
Самый большой урожай наград собрали сериалы «Больница Питт», «Переходный возраст» и «Киностудия». Зомби, герои фэнтези и другие миры тоже попали в номинации, но сорвали куш в итоге проекты, где современные люди в совершенно земных декорациях смеются, плачут, сражаются со смертью. При этом трудно представить, чтобы хотя бы один сериал в духе обласканной вниманием экспертов тройки был реализован в России, несмотря на актуальность подобных тем и для нас.
Ближе и понятнее для российской публики медицинский блокбастер «Больница Питт». У нас очень любят сериалы про врачей, и самые популярные из них, вроде «Склифосовского» и «Скорой помощи», пошли, соответственно, на тринадцатый и восьмой сезоны. Но при схожем антураже и неизменной борьбе за жизни пациентов в кадре «Больница Питт» сделана по совершенно другим лекалам.
Наши теледоктора шутят, пытаются устроить личную жизнь и часто представлены обычными людьми, которые могут ошибаться, но в критических ситуациях встать горой за людей и жизненные принципы. Главный герой «Больницы Питт» смахивает на супермена с посттравматическим синдромом, способного тем не менее выстоять среди потоков крови и криков о помощи.
Наша медицина показана в сериалах отраслью, где, несмотря на отдельные нарушения, царит культ высоких технологий и все идет в правильном направлении. В «Больнице Питт» система рушится на глазах, оставляя врачей сражаться с переработками, выгоранием и дурными манерами пациентов. Наверное, в таком подходе тоже есть надуманность, но трудно представить наш медицинский сериал, который может поглотить зрителя так же, как «Больница Питт».
«Переходный возраст» — проект, имеющий большее отношение к артхаусу, чем к массовому телевидению. Четыре серии, каждая из которых снята практически одним планом, и никакого намека на хеппи-энд. Тринадцатилетний школьник обвиняется в убийстве одноклассницы, и за четыре серии немногочисленные герои пытаются не понять, как было на самом деле (все более чем очевидно), а, скорее, ответить на вопрос, как такое могло случиться. Ответ тоже очевидный: в кармане каждого подростка сейчас смартфон, способный полностью поглотить ребенка, и сделать с этим ничего нельзя.
Для местных реалий такой подход к подростковой драме, по крайней мере пока, просто немыслим. Здесь ко всем молодежным проблемам пытаются найти ключики и ответы. На худой конец, разбавить их мелодрамой и комедией. Видимо, правда жизни настолько страшна, что не является популярной темой. А еще трудно представить, кто бы у нас мог такое написать, поставить, сыграть и спродюсировать.
«Киностудия» — уморительная комедия об изнанке киноиндустрии. Этот жанр для России, пожалуй, самый экзотичный. Можно вспомнить «Оттепель» или «Звоните Ди Каприо». Оба сериала заслуженно получили все свои комплименты, но киноиндустрия в них скорее фон для развития событий. В «Киностудии» царит культ кино, а главный герой решает практически экзистенциальную для отрасли задачу: как искусство можно приспособить к массовому производству и диктату студий. Совершенно неместный набор из хлесткой сатиры (сейчас одно это слово способно вызвать кататонический ступор), персонажей вроде Шарлиз Терон, Мартина Скорцезе и большой шишки из Netflix Тела Сарандоса в роли самих себя. До такого нам еще нужно дорасти.
По разным оценкам, спрос на отечественные сериалы сейчас существенно обгоняет интерес к международным хитам. Следить за последними стало труднее из-за изменившейся доступности новинок. Но роль импорта остается прежней. Его можно рекомендовать для общего развития и более-менее объективной картины сериального мира.