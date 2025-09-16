Спартак обыграл ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги со счётом 6:5

В августе московский ЦСКА одержал победу над минским «Динамо» со счётом 3:2 в финале Кубка мэра Москвы по хоккею, который проходил на арене «Мегаспорт». В составе победителей дублем отметился Николай Коваленко (16-я и 55-я минуты), причём в моменте со вторым голом он реализовал буллит. Решающую шайбу забросил Денис Гурьянов на 40-й минуте. У минчан отличились Вадим Шипачёв (18-я минута) и Виталий Пинчук (44-я минута). Кубок мэра Москвы является традиционным товарищеским турниром, который проводится перед стартом сезона КХЛ. Московское «Динамо» и ЦСКА — единственные клубы, участвовавшие во всех розыгрышах турнира, и у каждого по семь побед.