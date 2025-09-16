Сергей Шнуров в музыкальном шоу вызвал ностальгию по вседозволенности

Вспоминая телевизионную карьеру Сергея Владимировича, можно сказать, что в кадре он почти как на сцене. Вы чувствуете, что где-то вас обманывают, но не можете понять, где именно, потому как смеетесь, причем иногда против собственной воли. Шнур был хорош и в «Голосе», и в «Главном котике страны», и во многих других проектах, где нужно было выдать что-нибудь на грани фола, но в рамках приличия. Сейчас телеведущие с такой харизмой и с такими навыками не очень-то требуются. Продюсерам нужна предсказуемость по всем пунктам. И, наверное, поэтому, когда Шнура все-таки куда-то зовут, соревноваться с ним очень сложно. Засмеет.