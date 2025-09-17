Общественность собирается у «Водника»

Поэтому утром 16 сентября бывший директор стадиона, тренер Алексей Кормаков от имени инициативной группы жителей подал в суд коллективный иск к мэрии города. В иске, в частности, говорится, что по состоянию на лето 2025 года некоторые сооружения на «Воднике» действительно находились в неудовлетворительном состоянии и нуждались в капитальном ремонте. Это, в частности, касается трибун. В то же время плоскостные объекты, среди которых спортивные площадки, хоккейная коробка, беговые дорожки и футбольное поле, находились в удовлетворительном состоянии, были обеспечены освещением и регулярно использовались жителями и спортивными детскими секциями без каких-либо ограничений. В июле 2025 года на мини-футбольных полях стадиона были заменены столбы наружного освещения.