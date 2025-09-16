Учитель из Краснодара возмутился заявлением о зарплате коллег в 90 тысяч рублей

Он добавил, что кроме обычной нагрузки, у них есть внеурочная деятельность, которая в ставку не засчитывается. Педагог каждый день приходит в школу к восьми утра и уходит с работы около 20:00 часов. По его словам, в плане финансов на плаву помогает держаться репетиторство.