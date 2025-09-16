Ричмонд
Учитель из Краснодара возмутился заявлением о зарплате коллег в 90 тысяч рублей

Учитель алгебры и геометрии в гимназии в Краснодаре удивился высказыванию исполняющего обязанности директора городского департамента образования Елены Ильченко о том, что «есть педагоги, которые зарабатывают 90 тысяч рублей». Он назвал размер своей зарплаты и прокомментировал высказывание чиновницы.

Учитель работает в школе 13 лет. Сейчас он трудится на две ставки — 36 часов в неделю — и за это получает 67−68 тысяч рублей. Педагог ведет математику у восьмых, десятых и одиннадцатых классов, является классным руководителем, ведет сайт школы.

— Мои 67 тысяч рублей — это полный максимум. Я не знаю, что еще могу сделать, чтобы получать больше. Кто получает 90 тысяч рублей, я без понятия, — высказался учитель в беседе с изданием «Краснодар онлайн», назвав эту сумму «нереальным числом».

Он добавил, что кроме обычной нагрузки, у них есть внеурочная деятельность, которая в ставку не засчитывается. Педагог каждый день приходит в школу к восьми утра и уходит с работы около 20:00 часов. По его словам, в плане финансов на плаву помогает держаться репетиторство.

Минпросвещения РФ определило нормы часов работы в неделю за ставку зарплаты для педагогов с учетом их специальности. Но изменения затронули не все категории работников сферы образования, сообщил директор лицея № 369 в Петербурге, член общественной палаты города Константин Тхостов.