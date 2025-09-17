Экс-главред российского Playboy Ляпоров из-за дела о мошенничестве ушел на СВО

Обвиняемый в особо крупном мошенничестве экс-главред российского Playboy Владимир Ляпоров заключил контракт с Минобороны РФ. Он отправился в зону проведения спецоперации. Об этом сообщили в суде, цитирует ТАСС.
Так, рассмотрение уголовного дела временно приостановили. Бывший главред журнала обвиняется в мошенничестве на сумму более 50 миллионов рублей. Дело рассматривали в Тверском суде Москвы.
«Рассмотрение уголовного дела Ляпорова приостановлено в связи с заключением им контракта с Минобороны», — сообщили правоохранители.
Ранее ушел на СВО житель Кондрово Калужской области, накопивший огромный долг. Сумма по неуплате алиментов составила порядка 814 тысяч рублей. Мужчина не переводил средства законным сыну и дочери.