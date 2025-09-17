Ричмонд
Что можно и нельзя делать в день Вавилы 17 сентября, который называют Луков день

Собрали приметы и запреты на 17 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 17 сентября вспоминает святого Вавилу Антиохийского. В народе празднуют день Вавилы. Но есть еще одно название — Луков день. В указанную дату собирали с огородов лук.

Что нельзя делать 17 сентября.

Запрещено пересчитывать нажитое, а также хвастаться своим достатком. Это могло обернуться потерями. Не стоит брать деньги и продукты в долг. Предки считали, что подобное может спровоцировать финансовые сложности.

Что можно делать 17 сентября.

По традиции, в названный день собирали урожай лука. Как правило, из него готовили пироги. А еще лук добавляли в соусы и чай.

Согласно приметам, ливень в указанный день предсказывает сухую осень. В том случае, если в лесу мало грибов, то ждали сильных снегопадов зимой.

Кстати, белорусы будут отдыхать три дня подряд в ноябре 2025 года.

Тем временем Минтруда сказало про бесплатное питание и проезд для школьников в Беларуси.

Ранее адвокат сказала, могут ли белорусы вскрыть товар в магазине, планируя его купить.