День разговоров с городом и День щекотунчиков: какие праздники отмечают в России и мире 17 сентября

Учредители Дня разговоров с городом считают, что он может «общаться» с людьми через шум машин, звон трамвая, звук приходящего на станцию метро поезда, карканье ворон или шорох опавших листьев. Потому в этот праздник многие отправляются в пешие прогулки по улицам и переулкам города, открывая новые маршруты, посещая исторические места или встречая рассвет.