День разговоров с городом и День щекотунчиков: какие праздники отмечают в России и мире 17 сентября

17 сентября в России и мире отмечают много праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Например, в эту дату справляют День разговоров с городом, День щекотунчиков и День запеченного в тесте яблока.
День разговоров с городом.
Учредители Дня разговоров с городом считают, что он может «общаться» с людьми через шум машин, звон трамвая, звук приходящего на станцию метро поезда, карканье ворон или шорох опавших листьев. Потому в этот праздник многие отправляются в пешие прогулки по улицам и переулкам города, открывая новые маршруты, посещая исторические места или встречая рассвет.
День щекотунчиков.
День щекотунчиков посвящен веселью, которое можно испытать от щекотки. Потому в этот праздник многие люди щекочут друг друга. При этом важно вовремя остановиться, так как чрезмерная щекотка скорее вызовет неприятные ощущения.
День запеченного в тесте яблока.
В День запеченного в тесте яблока можно узнать рецепт этого необычного десерта и попробовать его приготовить самому или в кругу семьи. Считается, что это блюдо особенно популярно в США.