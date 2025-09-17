Народный календарь. Почему 20 сентября нельзя давать и брать взаймы

Православные 20 сентября отмечают день Луки Глубореченского, в народе — Луков день. Святой был монахом, а потом игуменом Спасовой обители, которая также называлась «Глубокие реки». Его почитают как благочестивого праведника.
В старину в этот день начинали собирать урожай лука. Считалось, что если приготовить хотя бы одну луковицу до 20 сентября, то весь остальной лук на грядках высохнет.
Также если вечером этого дня мужчина зайдет в дом последним, то весь год домочадцы не будут болеть. При этом в эту дату нельзя давать и брать взаймы деньги и хлеб, так как это может привести к разным неприятностям.
Приметы погоды:
Черные тучи — к дождю.
Журавли летят высоко и медленно — к холодной осени с дождями.
Если на хвойных шишки низко растут — скоро начнутся морозы, а если высоко — зима будет поздней.
Если шишки закрываются и становятся плотными, то близится ненастье.
Именины отмечают: Николай, Степан, Макар, Евгений, Андрей, Александр, Григорий, Иван.