Отстреливались из рогаток: в Таиланде 100 макак напали на полицейский участок и жилые дома

В Таиланде 100 макак напали на полицейский участок.

Источник: Комсомольская правда

В Таиланде полицейские были вынуждены отстреливаться из рогаток от сотни молодых макак, которые сбежали из «детского сада для обезьян» и напали на полицейский участок и расположенные по соседству жилые дома. Историю рассказывает новостной портал Тхок Май Тхиенг.

Сообщается, что инцидент произошёл во вторник 16 сентября в провинции Лопбури, главной достопримечательностью которой является популяция диких обезьян.

«Большая группа обезьян разоряла находившиеся на стоянке полицейского участка автомобили, другие животные проникли в жилые дома по соседству с полицейским участком и устроили в них хаос», — сказано в публикации.

В конце концов полицейским удалось отогнать макак при помощи рогаток, а сотрудникам Департамента нацпарков — поймать некоторых из них, но во вторник вечером большая часть обезьян ещё была на свободе. Автор публикации указывает, что это далеко не первый случай нападения макак на жилые дома и учреждения.

Ранее в Карнале, расположенном на севере Индии, школьница погибла после нападения обезьян.

Тем временем двухлетний мальчик скончался в Индии после удара топором по шее. По версии отца ребенка, он, якобы, случайно нанес травму малышу, целясь в стаю обезьян, которые проникли в его сад.