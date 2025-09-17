Последний «Балтиец» поступил в электродепо «Автово»

В Северной столице наконец-то заканчивают обновлять подвижной состав метропоездов на красной ветке. Так, 12 сентября в электродепо «Автово» поступил последний «Балтиец». Об этом сообщил телеграм-канал «Подземник».
— После ввода последнего состава в эксплуатацию будет завершена эксплуатация текущих вагонов, после чего мы займемся обновлением подвижного состава на Кировско-Выборгской линии, — уточнили в телеграм-канале.
Первый состав поступил в ТЧ-1 «Автово» чуть больше четырех лет назад — 9 сентября 2020 года. На очереди — вагоны для Московско-Петроградской и Красносельско-Калининской линий.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала о том, что новые поезда «Балтиец» для синей ветки метро везли в Петербург. Метрополитен продолжает обновлять подвижной состав поездов, улучшая комфорт пассажиров. Для каждой ветки оформление «Балтийцев» уникальное.