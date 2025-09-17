На 89-м году жизни скончался вице-премьер Кубы Кабрисас

Ранее на 87-м году жизни скончался голливудский продюсер и маркетолог Дэвид Вайцнер. Кинодеятель умер у себя дома первого сентября. Его карьера началась в Нью-Йорке, а успех пришёл в Лос-Анджелесе. В 1969 году он спродюсировал фильм «Киноделы». Его маркетинговая работа помогла проекту получить «Оскар» год спустя. В середине 70-х Вайцнер стал вице-президентом 20th Century Fox. Он также курировал рекламные кампании «Звёздных войн» и «Чужого».