Жена звезды «Реальных пацанов» Селиванова лишилась квартиры

Жена звезды «Реальных пацанов» Владимира Селиванова Александра рассказала, что ее экс-супруг — Сергей Калмыков — продал ее квартиру, а также не вернул деньги за дорогостоящую кухню, которую оплатила мать потерпевшей. Адвокат Александр Трещев прокомментировал этот инцидент, отметив, что в теории жена актера может вернуть средства.
Если недвижимость была совместно нажитым имуществом, то продажа без согласия женщины незаконна, объяснил он. В таком случае она может подать иск о признании сделки недействительной или о взыскании компенсации.
— Если квартира была совместно нажитым имуществом, то есть приобретена в браке, то Селиванова имела право на половину доли в ней, независимо от того, на кого она оформлена, — пояснил юрист в беседе с порталом Ura.ru.
Также супруга артиста рассказывала, что экс-муж не платит алименты на их общих детей. По словам адвоката, решить данный вопрос она может рядом способов. Так, Селиванова может подать иск и дополнительно требовать индексацию задолженности по алиментам.
— Если отец продал имущество и скрывает доходы, то через приставов можно наложить арест на его счета, имущество и запретить выезд, — рассказал Трещев.
Стало известно, что оставит телеведущий Дмитрий Дибров своей супруге Полине после развода. Подробностями о разделе имущества поделилась знакомая Полины.